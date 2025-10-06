- Büyüme
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
82 (89.13%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (10.87%)
En iyi işlem:
8.11 USD
En kötü işlem:
-16.96 USD
Brüt kâr:
70.32 USD (5 962 pips)
Brüt zarar:
-53.02 USD (3 987 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (29.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.53 USD (37)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
11.41%
Maks. mevduat yükü:
5.93%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
45 (48.91%)
Satış işlemleri:
47 (51.09%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
0.86 USD
Ortalama zarar:
-5.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-38.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.53 USD (3)
Aylık büyüme:
3.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.97 USD
Maksimum:
38.53 USD (8.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.92% (38.53 USD)
Varlığa göre:
1.75% (23.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.11 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +29.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5859
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.57 × 750
