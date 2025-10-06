Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 5 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 EGlobal-Cent4 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 3 ACYSecurities-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live22 0.00 × 37 RoboForex-ECN-2 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 12 Tickmill-Live10 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 16 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 8 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.09 × 22 ICMarkets-Live02 0.15 × 68 ATCBrokers-Live 1 0.16 × 99 ICMarketsSC-Live26 0.20 × 41 Alpari-Pro.ECN 0.27 × 15 VantageFXInternational-Live 2 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.33 × 246 FusionMarkets-Live 0.67 × 3 FBS-Real-10 0.86 × 7 ICMarketsSC-Live31 0.96 × 28 FBS-Real-6 1.00 × 7 BlackBullMarkets-Live 1.21 × 381 10 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya