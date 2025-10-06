SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / UHS EA
Valentin Woite

UHS EA

Valentin Woite
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
281 (60.69%)
Zararla kapanan işlemler:
182 (39.31%)
En iyi işlem:
33.19 EUR
En kötü işlem:
-96.78 EUR
Brüt kâr:
480.19 EUR (22 791 pips)
Brüt zarar:
-650.80 EUR (26 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (61.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
61.05 EUR (20)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
241 (52.05%)
Satış işlemleri:
222 (47.95%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.37 EUR
Ortalama kâr:
1.71 EUR
Ortalama zarar:
-3.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-21.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-179.84 EUR (5)
Aylık büyüme:
-0.46%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.63 EUR
Maksimum:
288.88 EUR (132.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 350
USDCHF 42
GBPUSD 21
USDJPY 19
USDCAD 15
AUDUSD 13
NZDUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -212
USDCHF 31
GBPUSD 30
USDJPY 21
USDCAD 28
AUDUSD -89
NZDUSD -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -3.6K
USDCHF 91
GBPUSD 38
USDJPY 866
USDCAD -687
AUDUSD -172
NZDUSD -389
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.19 EUR
En kötü işlem: -97 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +61.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 5
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 37
RoboForex-ECN-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 12
Tickmill-Live10
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 8
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.09 × 22
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ATCBrokers-Live 1
0.16 × 99
ICMarketsSC-Live26
0.20 × 41
Alpari-Pro.ECN
0.27 × 15
VantageFXInternational-Live 2
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.33 × 246
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
FBS-Real-10
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.96 × 28
FBS-Real-6
1.00 × 7
BlackBullMarkets-Live
1.21 × 381
İnceleme yok
2025.10.06 08:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
