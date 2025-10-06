- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
281 (60.69%)
Zararla kapanan işlemler:
182 (39.31%)
En iyi işlem:
33.19 EUR
En kötü işlem:
-96.78 EUR
Brüt kâr:
480.19 EUR (22 791 pips)
Brüt zarar:
-650.80 EUR (26 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (61.05 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
61.05 EUR (20)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
241 (52.05%)
Satış işlemleri:
222 (47.95%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-0.37 EUR
Ortalama kâr:
1.71 EUR
Ortalama zarar:
-3.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-21.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-179.84 EUR (5)
Aylık büyüme:
-0.46%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
171.63 EUR
Maksimum:
288.88 EUR (132.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|350
|USDCHF
|42
|GBPUSD
|21
|USDJPY
|19
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|13
|NZDUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-212
|USDCHF
|31
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|21
|USDCAD
|28
|AUDUSD
|-89
|NZDUSD
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-3.6K
|USDCHF
|91
|GBPUSD
|38
|USDJPY
|866
|USDCAD
|-687
|AUDUSD
|-172
|NZDUSD
|-389
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.19 EUR
En kötü işlem: -97 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +61.05 EUR
Maksimum ardışık zarar: -21.45 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 37
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 16
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.09 × 22
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 68
|
ATCBrokers-Live 1
|0.16 × 99
|
ICMarketsSC-Live26
|0.20 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|0.27 × 15
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.33 × 246
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
FBS-Real-10
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.96 × 28
|
FBS-Real-6
|1.00 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|1.21 × 381
İnceleme yok