İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
16.40 USD
En kötü işlem:
-55.10 USD
Brüt kâr:
26.89 USD (990 pips)
Brüt zarar:
-63.26 USD (1 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (21.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.45 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
55.00%
Maks. mevduat yükü:
177.51%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-7.27 USD
Ortalama kâr:
8.96 USD
Ortalama zarar:
-31.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-63.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.26 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41.81 USD
Maksimum:
63.26 USD (88.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.54% (63.26 USD)
Varlığa göre:
65.99% (47.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-36
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-507
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|4.10 × 70
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-73%
0
0
USD
USD
14
USD
USD
1
0%
5
60%
55%
0.42
-7.27
USD
USD
89%
1:500