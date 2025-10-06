SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ayush COPY TRADING
Ayush Awasthi

Ayush COPY TRADING

Ayush Awasthi
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
LongAsiaGroup-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
187 (67.02%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (32.97%)
En iyi işlem:
1 418.00 USD
En kötü işlem:
-962.00 USD
Brüt kâr:
39 047.92 USD (25 652 pips)
Brüt zarar:
-17 951.64 USD (113 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (3 456.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 830.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
134 (48.03%)
Satış işlemleri:
145 (51.97%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
75.61 USD
Ortalama kâr:
208.81 USD
Ortalama zarar:
-195.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-204.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 622.00 USD (4)
Aylık büyüme:
15.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
948.98 USD
Maksimum:
3 622.00 USD (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.c 87
EURUSD.c 64
GBPUSD.c 37
USDJPY.c 35
GBPJPY.c 10
BTCUSD.c 7
EURNZD.c 7
USDCHF.c 6
NZDUSD.c 6
XAGUSD.c 6
AUDUSD.c 4
AUDCHF.c 3
AUDCAD.c 2
AUDJPY.c 2
GER30.c 1
USDCAD.c 1
NZDCHF.c 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.c 18K
EURUSD.c 1.9K
GBPUSD.c 1.2K
USDJPY.c 2.3K
GBPJPY.c 1.1K
BTCUSD.c -2.2K
EURNZD.c -204
USDCHF.c 581
NZDUSD.c -490
XAGUSD.c -326
AUDUSD.c -414
AUDCHF.c -230
AUDCAD.c -210
AUDJPY.c -311
GER30.c -6
USDCAD.c -84
NZDCHF.c -59
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.c 10K
EURUSD.c 1.5K
GBPUSD.c 876
USDJPY.c 2.1K
GBPJPY.c 945
BTCUSD.c -103K
EURNZD.c -77
USDCHF.c 265
NZDUSD.c -194
XAGUSD.c -23
AUDUSD.c -172
AUDCHF.c -72
AUDCAD.c -123
AUDJPY.c -204
GER30.c 59
USDCAD.c -46
NZDCHF.c -17
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 418.00 USD
En kötü işlem: -962 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 456.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LongAsiaGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.06 08:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol