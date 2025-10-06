- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
279
Kârla kapanan işlemler:
187 (67.02%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (32.97%)
En iyi işlem:
1 418.00 USD
En kötü işlem:
-962.00 USD
Brüt kâr:
39 047.92 USD (25 652 pips)
Brüt zarar:
-17 951.64 USD (113 625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (3 456.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 830.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
5.82
Alış işlemleri:
134 (48.03%)
Satış işlemleri:
145 (51.97%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
75.61 USD
Ortalama kâr:
208.81 USD
Ortalama zarar:
-195.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-204.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 622.00 USD (4)
Aylık büyüme:
15.15%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
948.98 USD
Maksimum:
3 622.00 USD (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|87
|EURUSD.c
|64
|GBPUSD.c
|37
|USDJPY.c
|35
|GBPJPY.c
|10
|BTCUSD.c
|7
|EURNZD.c
|7
|USDCHF.c
|6
|NZDUSD.c
|6
|XAGUSD.c
|6
|AUDUSD.c
|4
|AUDCHF.c
|3
|AUDCAD.c
|2
|AUDJPY.c
|2
|GER30.c
|1
|USDCAD.c
|1
|NZDCHF.c
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.c
|18K
|EURUSD.c
|1.9K
|GBPUSD.c
|1.2K
|USDJPY.c
|2.3K
|GBPJPY.c
|1.1K
|BTCUSD.c
|-2.2K
|EURNZD.c
|-204
|USDCHF.c
|581
|NZDUSD.c
|-490
|XAGUSD.c
|-326
|AUDUSD.c
|-414
|AUDCHF.c
|-230
|AUDCAD.c
|-210
|AUDJPY.c
|-311
|GER30.c
|-6
|USDCAD.c
|-84
|NZDCHF.c
|-59
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.c
|10K
|EURUSD.c
|1.5K
|GBPUSD.c
|876
|USDJPY.c
|2.1K
|GBPJPY.c
|945
|BTCUSD.c
|-103K
|EURNZD.c
|-77
|USDCHF.c
|265
|NZDUSD.c
|-194
|XAGUSD.c
|-23
|AUDUSD.c
|-172
|AUDCHF.c
|-72
|AUDCAD.c
|-123
|AUDJPY.c
|-204
|GER30.c
|59
|USDCAD.c
|-46
|NZDCHF.c
|-17
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 418.00 USD
En kötü işlem: -962 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 456.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LongAsiaGroup-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok