- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
25 (96.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.85%)
En iyi işlem:
0.34 USD
En kötü işlem:
-1.63 USD
Brüt kâr:
3.76 USD (416 pips)
Brüt zarar:
-1.63 USD (160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.34 USD (16)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
14.08%
Maks. mevduat yükü:
117.54%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
24 dakika
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
19 (73.08%)
Satış işlemleri:
7 (26.92%)
Kâr faktörü:
2.31
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
0.15 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.63 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.63 USD (25.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.71% (1.63 USD)
Varlığa göre:
25.38% (1.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|256
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 17
|
LQDLLC-Live02
|0.44 × 327
|
LQDLtd-Live02
|0.80 × 302
|
VantageInternational-Live 14
|0.90 × 10
|
Exness-Real7
|2.65 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|3.20 × 5
|
Exness-Real6
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|4.50 × 12
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|6.00 × 1
İnceleme yok
