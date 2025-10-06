Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 VantageInternational-Live 18 0.00 × 3 TradersWay-Live 0.00 × 4 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 2 Exness-Real9 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live19 0.56 × 9 RoboForex-ECN-3 0.86 × 424 ICMarketsSC-Live11 1.00 × 3 Tickmill-Live10 1.00 × 4 ICMarketsSC-Live15 1.00 × 1 VantageInternational-Live 14 1.50 × 2 Axi-US06-Live 1.57 × 7 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 ICMarketsSC-Live20 2.00 × 1 Axi-US02-Live 2.18 × 22 FusionMarkets-Demo 2.64 × 28 ICMarketsSC-Live04 2.76 × 41 VantageInternational-Live 3 3.14 × 22 ECMarkets-Live01 4.14 × 7 ICMarketsSC-Live17 4.19 × 27 ICMarketsSC-Live23 4.19 × 111 Axi-US09-Live 4.38 × 29 23 daha fazla...