- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
13 (92.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (7.14%)
En iyi işlem:
2.35 USD
En kötü işlem:
-0.02 USD
Brüt kâr:
6.29 USD (630 pips)
Brüt zarar:
-0.02 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.44 USD (8)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.35%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
313.50
Alış işlemleri:
13 (92.86%)
Satış işlemleri:
1 (7.14%)
Kâr faktörü:
314.50
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
0.48 USD
Ortalama zarar:
-0.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.02 USD (1)
Aylık büyüme:
18.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.02 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.07% (0.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADCHF
|11
|XAUUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADCHF
|3
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADCHF
|235
|XAUUSD
|395
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.35 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.56 × 9
|
RoboForex-ECN-3
|0.86 × 424
|
ICMarketsSC-Live11
|1.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|1.57 × 7
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
VantageInternational-Live 3
|3.14 × 22
|
ECMarkets-Live01
|4.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Axi-US09-Live
|4.38 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 88 USD
18%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
1
0%
14
92%
100%
314.50
0.45
USD
USD
0%
1:500