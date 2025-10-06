SinyallerBölümler
Satori

Tic Tac

Satori
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 552%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
322 (82.56%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (17.44%)
En iyi işlem:
25.40 USD
En kötü işlem:
-22.89 USD
Brüt kâr:
1 302.54 USD (96 701 pips)
Brüt zarar:
-343.99 USD (27 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (160.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.69 USD (32)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
323 (82.82%)
Satış işlemleri:
67 (17.18%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
2.46 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-5.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-66.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.10 USD (5)
Aylık büyüme:
64.70%
Yıllık tahmin:
785.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.23 USD
Maksimum:
146.90 USD (13.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.85% (146.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 334
USDJPYr 25
GBPUSDr 22
EURUSDr 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 752
USDJPYr 142
GBPUSDr 29
EURUSDr 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 64K
USDJPYr 4.7K
GBPUSDr -423
EURUSDr 1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.40 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +160.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.06 06:34
