İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
322 (82.56%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (17.44%)
En iyi işlem:
25.40 USD
En kötü işlem:
-22.89 USD
Brüt kâr:
1 302.54 USD (96 701 pips)
Brüt zarar:
-343.99 USD (27 649 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (160.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
160.69 USD (32)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
323 (82.82%)
Satış işlemleri:
67 (17.18%)
Kâr faktörü:
3.79
Beklenen getiri:
2.46 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-5.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-66.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.10 USD (5)
Aylık büyüme:
64.70%
Yıllık tahmin:
785.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.23 USD
Maksimum:
146.90 USD (13.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.85% (146.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|334
|USDJPYr
|25
|GBPUSDr
|22
|EURUSDr
|9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDr
|752
|USDJPYr
|142
|GBPUSDr
|29
|EURUSDr
|36
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDr
|64K
|USDJPYr
|4.7K
|GBPUSDr
|-423
|EURUSDr
|1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.40 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +160.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
