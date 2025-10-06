SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kunimitsu Gunungkidul
Kunto Budi Santoso

Kunimitsu Gunungkidul

Kunto Budi Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
OctaFX-Real3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
139 (70.20%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (29.80%)
En iyi işlem:
20.69 USD
En kötü işlem:
-11.80 USD
Brüt kâr:
535.13 USD (1 219 692 pips)
Brüt zarar:
-154.43 USD (22 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (84.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.01 USD (23)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.38%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
120 (60.61%)
Satış işlemleri:
78 (39.39%)
Kâr faktörü:
3.47
Beklenen getiri:
1.92 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-74.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.61 USD (23)
Aylık büyüme:
501.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
74.61 USD (15.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.36% (74.61 USD)
Varlığa göre:
13.75% (15.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 31
EURAUD 26
USDCHF 20
GBPUSD 15
BTCUSD 14
AUDCHF 14
GBPJPY 13
CADCHF 13
CADJPY 12
EURJPY 8
USDCAD 6
NZDJPY 6
NZDUSD 5
AUDUSD 4
NZDCHF 4
AUDJPY 3
GBPCAD 2
GBPNZD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -68
EURAUD 55
USDCHF 44
GBPUSD 86
BTCUSD 118
AUDCHF 31
GBPJPY 29
CADCHF 12
CADJPY 41
EURJPY 12
USDCAD -9
NZDJPY -25
NZDUSD 18
AUDUSD -16
NZDCHF 30
AUDJPY 6
GBPCAD 7
GBPNZD 5
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -12K
EURAUD 7.8K
USDCHF 3.4K
GBPUSD 8.6K
BTCUSD 1.2M
AUDCHF 1.7K
GBPJPY 4.2K
CADCHF 736
CADJPY 3.9K
EURJPY 1.8K
USDCAD -1.2K
NZDJPY -3.6K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD -621
NZDCHF 1.1K
AUDJPY 817
GBPCAD 974
GBPNZD 766
NZDCAD 654
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.69 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +84.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 18
Tickmill-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real17
0.05 × 37
ThreeTrader-Live
0.54 × 351
Pepperstone-Edge12
0.63 × 8
OctaFX-Real8
0.63 × 8
OctaFX-Real
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.64 × 8376
Alpari-ECN1
0.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
0.72 × 286
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 869
Tradeview-Live
0.76 × 25
RoboForex-Prime
0.79 × 96
OctaFX-Real7
1.18 × 246
SageFx-Live
1.38 × 8
Exness-Real11
1.50 × 2
VantageFXInternational-Live 4
2.75 × 4
RoboForex-Pro-3
3.34 × 67
TradeMaxGlobal-Live10
3.77 × 2308
Tickmill-Live04
4.50 × 12
NPBFX-Real
4.69 × 35
5 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trading di pair mata uang , gold, btc


dengan metode menunggu valid di all tf sampai weekly, dengan konfirmasi MA30 Ma200 fractal

İnceleme yok
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 05:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kunimitsu Gunungkidul
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
114
USD
5
0%
198
70%
100%
3.46
1.92
USD
29%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.