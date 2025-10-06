- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
198
Kârla kapanan işlemler:
139 (70.20%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (29.80%)
En iyi işlem:
20.69 USD
En kötü işlem:
-11.80 USD
Brüt kâr:
535.13 USD (1 219 692 pips)
Brüt zarar:
-154.43 USD (22 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (84.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.01 USD (23)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.38%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
120 (60.61%)
Satış işlemleri:
78 (39.39%)
Kâr faktörü:
3.47
Beklenen getiri:
1.92 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-2.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-74.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.61 USD (23)
Aylık büyüme:
501.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
74.61 USD (15.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.36% (74.61 USD)
Varlığa göre:
13.75% (15.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|31
|EURAUD
|26
|USDCHF
|20
|GBPUSD
|15
|BTCUSD
|14
|AUDCHF
|14
|GBPJPY
|13
|CADCHF
|13
|CADJPY
|12
|EURJPY
|8
|USDCAD
|6
|NZDJPY
|6
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|4
|NZDCHF
|4
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|2
|GBPNZD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|-68
|EURAUD
|55
|USDCHF
|44
|GBPUSD
|86
|BTCUSD
|118
|AUDCHF
|31
|GBPJPY
|29
|CADCHF
|12
|CADJPY
|41
|EURJPY
|12
|USDCAD
|-9
|NZDJPY
|-25
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|-16
|NZDCHF
|30
|AUDJPY
|6
|GBPCAD
|7
|GBPNZD
|5
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-12K
|EURAUD
|7.8K
|USDCHF
|3.4K
|GBPUSD
|8.6K
|BTCUSD
|1.2M
|AUDCHF
|1.7K
|GBPJPY
|4.2K
|CADCHF
|736
|CADJPY
|3.9K
|EURJPY
|1.8K
|USDCAD
|-1.2K
|NZDJPY
|-3.6K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDUSD
|-621
|NZDCHF
|1.1K
|AUDJPY
|817
|GBPCAD
|974
|GBPNZD
|766
|NZDCAD
|654
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.69 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +84.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.05 × 37
|
ThreeTrader-Live
|0.54 × 351
|
Pepperstone-Edge12
|0.63 × 8
|
OctaFX-Real8
|0.63 × 8
|
OctaFX-Real
|0.63 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.64 × 8376
|
Alpari-ECN1
|0.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|0.72 × 286
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 869
|
Tradeview-Live
|0.76 × 25
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 96
|
OctaFX-Real7
|1.18 × 246
|
SageFx-Live
|1.38 × 8
|
Exness-Real11
|1.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|2.75 × 4
|
RoboForex-Pro-3
|3.34 × 67
|
TradeMaxGlobal-Live10
|3.77 × 2308
|
Tickmill-Live04
|4.50 × 12
|
NPBFX-Real
|4.69 × 35
Trading di pair mata uang , gold, btc
dengan metode menunggu valid di all tf sampai weekly, dengan konfirmasi MA30 Ma200 fractal
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
5
0%
198
70%
100%
3.46
1.92
USD
USD
29%
1:500