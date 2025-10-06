Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 18 Tickmill-Live10 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 4 Exness-Real17 0.05 × 37 ThreeTrader-Live 0.54 × 351 Pepperstone-Edge12 0.63 × 8 OctaFX-Real8 0.63 × 8 OctaFX-Real 0.63 × 8 ICMarketsSC-Live32 0.64 × 8376 Alpari-ECN1 0.67 × 3 BlueberryMarkets-Live 0.72 × 286 ICMarketsSC-Live26 0.75 × 869 Tradeview-Live 0.76 × 25 RoboForex-Prime 0.79 × 96 OctaFX-Real7 1.18 × 246 SageFx-Live 1.38 × 8 Exness-Real11 1.50 × 2 VantageFXInternational-Live 4 2.75 × 4 RoboForex-Pro-3 3.34 × 67 TradeMaxGlobal-Live10 3.77 × 2308 Tickmill-Live04 4.50 × 12 NPBFX-Real 4.69 × 35 5 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya