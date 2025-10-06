- Büyüme
İşlemler:
260
Kârla kapanan işlemler:
165 (63.46%)
Zararla kapanan işlemler:
95 (36.54%)
En iyi işlem:
128.14 EUR
En kötü işlem:
-113.33 EUR
Brüt kâr:
490.32 EUR (27 498 pips)
Brüt zarar:
-751.65 EUR (64 472 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (164.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
164.16 EUR (21)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
115 (44.23%)
Satış işlemleri:
145 (55.77%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-1.01 EUR
Ortalama kâr:
2.97 EUR
Ortalama zarar:
-7.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-13.43 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-162.52 EUR (2)
Aylık büyüme:
13.37%
Yıllık tahmin:
162.18%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
285.86 EUR
Maksimum:
348.79 EUR (214.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.10% (305.27 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDm#
|260
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDm#
|-298
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDm#
|-37K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +128.14 EUR
En kötü işlem: -113 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +164.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.43 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-Real 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
