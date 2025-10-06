- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
32 (62.74%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (37.25%)
En iyi işlem:
11.93 USD
En kötü işlem:
-13.54 USD
Brüt kâr:
96.90 USD (96 791 pips)
Brüt zarar:
-85.07 USD (85 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (15.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
50.22%
Maks. mevduat yükü:
12.90%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
38 (74.51%)
Satış işlemleri:
13 (25.49%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-4.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.22 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.64 USD
Maksimum:
17.98 USD (3.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.40% (17.98 USD)
Varlığa göre:
7.10% (36.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.93 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
2%
0
0
USD
USD
514
USD
USD
1
0%
51
62%
50%
1.13
0.23
USD
USD
7%
1:500