SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WH11001066
Shuangqing Liu

WH11001066

Shuangqing Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
2.89 USD
En kötü işlem:
-1.14 USD
Brüt kâr:
8.51 USD (709 pips)
Brüt zarar:
-1.78 USD (111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-0.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.72 USD (2)
Aylık büyüme:
4.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.72 USD (1.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.20% (1.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 4
AUDCAD 3
EURCAD 3
GBPCAD 2
CADCHF 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1
AUDCAD 1
EURCAD 1
GBPCAD 3
CADCHF -1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 133
AUDCAD 128
EURCAD 145
GBPCAD 253
CADCHF -19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.89 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RinkostMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live18
0.35 × 48
ICMarketsSC-Live23
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.42 × 57
ICMarketsSC-Live32
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 2
RoboForex-Prime
0.79 × 14
ICMarketsSC-Live12
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
1.23 × 471
Pepperstone-Edge01
1.29 × 34
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
1.42 × 167
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.03 × 32
Tickmill-Live02
2.15 × 26
VantageInternational-Live 4
2.75 × 16
Axi-US02-Live
2.77 × 47
Valutrades-Real-HK
3.08 × 78
ICMarketsSC-Live16
3.38 × 56
GOMarketsIntl-Real 9
3.50 × 20
ICMarketsSC-Live31
3.60 × 10
19 daha fazla...
一次一单，凌晨3点到8点开单，不加仓，不做黄金，

每单都带动态止盈止损，不受新闻数据影响!感谢关注！


交流学习可以加：jjj117118119

İnceleme yok
2025.10.06 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 03:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
