İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
2.89 USD
En kötü işlem:
-1.14 USD
Brüt kâr:
8.51 USD (709 pips)
Brüt zarar:
-1.78 USD (111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.91
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-0.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.72 USD (2)
Aylık büyüme:
4.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.72 USD (1.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.20% (1.72 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|3
|GBPCAD
|2
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|3
|CADCHF
|-1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|133
|AUDCAD
|128
|EURCAD
|145
|GBPCAD
|253
|CADCHF
|-19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
En iyi işlem: +2.89 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +5.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RinkostMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live18
|0.35 × 48
|
ICMarketsSC-Live23
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 57
|
ICMarketsSC-Live32
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.79 × 14
|
ICMarketsSC-Live12
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|1.23 × 471
|
Pepperstone-Edge01
|1.29 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|1.42 × 167
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.03 × 32
|
Tickmill-Live02
|2.15 × 26
|
VantageInternational-Live 4
|2.75 × 16
|
Axi-US02-Live
|2.77 × 47
|
Valutrades-Real-HK
|3.08 × 78
|
ICMarketsSC-Live16
|3.38 × 56
|
GOMarketsIntl-Real 9
|3.50 × 20
|
ICMarketsSC-Live31
|3.60 × 10
İnceleme yok