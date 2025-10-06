SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ZIYA111222
Nur Muhammad Fajri

ZIYA111222

Nur Muhammad Fajri
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
OctaFX-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
99 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (38.89%)
En iyi işlem:
8.22 USD
En kötü işlem:
-7.96 USD
Brüt kâr:
199.79 USD (525 207 pips)
Brüt zarar:
-153.37 USD (843 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (24.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.20 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
11.14%
Maks. mevduat yükü:
64.80%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
168
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
93 (57.41%)
Satış işlemleri:
69 (42.59%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-43.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.67 USD (12)
Aylık büyüme:
41.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.39 USD
Maksimum:
43.67 USD (37.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.40% (43.67 USD)
Varlığa göre:
17.13% (16.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 77
XAUUSD 67
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -33
XAUUSD 58
USDJPY 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -328K
XAUUSD 5.8K
USDJPY 3.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.22 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +24.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.33 × 3
OctaFX-Real
0.48 × 29
Exness-MT5Real5
0.77 × 98
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 55
ForexTime-MT5
1.00 × 3
RoboForex-ECN
1.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.25 × 188
ICMarketsSC-MT5-2
1.29 × 7
Exness-MT5Real6
1.84 × 186
OctaFX-Real2
2.01 × 161
RoboForex-MetaTrader 5
2.14 × 7
VantageInternational-Live 4
2.85 × 151
Swissquote-Server
3.88 × 8
ICTrading-MT5-4
3.95 × 104
XMGlobal-MT5 4
6.09 × 43
FBS-Real
6.47 × 17
Weltrade-Real
7.01 × 97
XM.COM-MT5
8.44 × 98
RoboForex-Pro
8.48 × 141
XMGlobal-MT5 13
8.91 × 11
HFMarketsGlobal-Live1
9.89 × 9
İnceleme yok
2025.10.11 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.11 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 10:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.11 10:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 04:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.10 03:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.10 02:04
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.10 02:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 10:33
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 06:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 05:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 02:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 01:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 11:47
Share of trading days is too low
2025.10.06 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.06 11:47
High risk of negative slippage when copying deals
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZIYA111222
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
159
USD
1
0%
162
61%
11%
1.30
0.29
USD
37%
1:500
