- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
99 (61.11%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (38.89%)
En iyi işlem:
8.22 USD
En kötü işlem:
-7.96 USD
Brüt kâr:
199.79 USD (525 207 pips)
Brüt zarar:
-153.37 USD (843 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (24.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.20 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
11.14%
Maks. mevduat yükü:
64.80%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
168
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
1.06
Alış işlemleri:
93 (57.41%)
Satış işlemleri:
69 (42.59%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-2.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-43.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.67 USD (12)
Aylık büyüme:
41.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.39 USD
Maksimum:
43.67 USD (37.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.40% (43.67 USD)
Varlığa göre:
17.13% (16.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|77
|XAUUSD
|67
|USDJPY
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-33
|XAUUSD
|58
|USDJPY
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-328K
|XAUUSD
|5.8K
|USDJPY
|3.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.22 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +24.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.33 × 3
|
OctaFX-Real
|0.48 × 29
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 55
|
ForexTime-MT5
|1.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.14 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
Swissquote-Server
|3.88 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
FBS-Real
|6.47 × 17
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
XM.COM-MT5
|8.44 × 98
|
RoboForex-Pro
|8.48 × 141
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
41%
0
0
USD
USD
159
USD
USD
1
0%
162
61%
11%
1.30
0.29
USD
USD
37%
1:500