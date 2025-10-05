- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
26 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (23.53%)
En iyi işlem:
18.85 USD
En kötü işlem:
-8.22 USD
Brüt kâr:
104.62 USD (300 520 pips)
Brüt zarar:
-26.02 USD (88 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (57.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.98%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.29
Alış işlemleri:
11 (32.35%)
Satış işlemleri:
23 (67.65%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.50 USD (4)
Aylık büyüme:
5.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
12.50 USD (0.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.83% (12.50 USD)
Varlığa göre:
0.32% (4.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|10
|GBPUSD
|9
|BTCUSD
|6
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|3
|EURUSD
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|42
|GBPUSD
|19
|BTCUSD
|21
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|-5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|5.9K
|GBPUSD
|937
|BTCUSD
|205K
|USDCAD
|98
|GBPCHF
|29
|EURUSD
|-256
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
En iyi işlem: +18.85 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +57.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
BCS-Real
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 7
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 15
Long-Term Diversified Investment Portfolio
Focused on low risk and delivering consistent returns,
with Forex currency pairs as the core asset class.
✅ Target annual return: 20-50%+
✅ Conservative management to complement other asset classes
⏳ Ability to hold positions for weeks to months to capture major market trends
( Perfect for diversifying with other portfolios, assets, or master traders. )
