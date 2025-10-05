SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MINFUL x FX2TRADEvv
Tanapisit Tepawarapruek

MINFUL x FX2TRADEvv

Tanapisit Tepawarapruek
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Exness-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
26 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (23.53%)
En iyi işlem:
18.85 USD
En kötü işlem:
-8.22 USD
Brüt kâr:
104.62 USD (300 520 pips)
Brüt zarar:
-26.02 USD (88 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (57.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.98%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
6.29
Alış işlemleri:
11 (32.35%)
Satış işlemleri:
23 (67.65%)
Kâr faktörü:
4.02
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
4.02 USD
Ortalama zarar:
-3.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.50 USD (4)
Aylık büyüme:
5.24%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
12.50 USD (0.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.83% (12.50 USD)
Varlığa göre:
0.32% (4.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 10
GBPUSD 9
BTCUSD 6
USDCAD 3
GBPCHF 3
EURUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 42
GBPUSD 19
BTCUSD 21
USDCAD 1
GBPCHF 1
EURUSD -5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 5.9K
GBPUSD 937
BTCUSD 205K
USDCAD 98
GBPCHF 29
EURUSD -256
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.85 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +57.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FOXMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
AltairInc-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real2
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
NgelPartners-Live
0.00 × 1
GMI-Live12
0.00 × 6
BCS-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 7
Exness-Real30
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live07
0.00 × 3
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 15
517 daha fazla...
Long-Term Diversified Investment Portfolio
Focused on low risk and delivering consistent returns, 
with Forex currency pairs as the core asset class.

✅ Target annual return: 20-50%+
✅ Conservative management to complement other asset classes
⏳ Ability to hold positions for weeks to months to capture major market trends
( Perfect for diversifying with other portfolios, assets, or master traders. )
İnceleme yok
2025.10.08 11:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 10:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 10:33
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:50
2025.10.06 00:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 23:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.05 22:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 22:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MINFUL x FX2TRADEvv
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
1.6K
USD
1
0%
34
76%
100%
4.02
2.31
USD
1%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.