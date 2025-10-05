SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold25
Kirill Kargapolov

Gold25

Kirill Kargapolov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
AMarkets-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
2 048.19 RUR
En kötü işlem:
-1 979.96 RUR
Brüt kâr:
5 444.22 RUR (5 121 pips)
Brüt zarar:
-2 256.74 RUR (1 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (475.95 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 209.37 RUR (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
187.50 RUR
Ortalama kâr:
418.79 RUR
Ortalama zarar:
-564.19 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 979.96 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 979.96 RUR (1)
Aylık büyüme:
159.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 844.97 RUR
Maksimum:
1 979.96 RUR (92.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 53
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 048.19 RUR
En kötü işlem: -1 980 RUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +475.95 RUR
Maksimum ardışık zarar: -1 979.96 RUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.25 × 24
AMarkets-Real
2.89 × 3375
ForexClub-MT5 Real Server
3.84 × 98
RoboForex-Pro
7.24 × 17
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.05 18:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.05 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol