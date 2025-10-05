- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
2 048.19 RUR
En kötü işlem:
-1 979.96 RUR
Brüt kâr:
5 444.22 RUR (5 121 pips)
Brüt zarar:
-2 256.74 RUR (1 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (475.95 RUR)
Maksimum ardışık kâr:
3 209.37 RUR (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
12 (70.59%)
Satış işlemleri:
5 (29.41%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
187.50 RUR
Ortalama kâr:
418.79 RUR
Ortalama zarar:
-564.19 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1 979.96 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 979.96 RUR (1)
Aylık büyüme:
159.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 844.97 RUR
Maksimum:
1 979.96 RUR (92.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
