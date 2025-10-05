- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
18 (81.81%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (18.18%)
En iyi işlem:
7.92 USD
En kötü işlem:
-7.97 USD
Brüt kâr:
55.00 USD (5 764 pips)
Brüt zarar:
-19.48 USD (1 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (25.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.27 USD (10)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
2.79
Alış işlemleri:
15 (68.18%)
Satış işlemleri:
7 (31.82%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
1.61 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-4.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.74 USD (2)
Aylık büyüme:
44.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
12.74 USD (13.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|AUDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|36
|AUDCAD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.9K
|AUDCAD
|-4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.92 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +25.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live22
|0.50 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.60 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.83 × 83
|
ICMarketsSC-Live09
|0.88 × 33
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 62
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.23 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|1.33 × 126
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
ICMarketsSC-Live19
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
İnceleme yok