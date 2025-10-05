- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
71 (41.76%)
Zararla kapanan işlemler:
99 (58.24%)
En iyi işlem:
66.45 USD
En kötü işlem:
-185.64 USD
Brüt kâr:
483.21 USD (71 395 pips)
Brüt zarar:
-705.22 USD (82 154 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (21.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.48 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
88 (51.76%)
Satış işlemleri:
82 (48.24%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-1.31 USD
Ortalama kâr:
6.81 USD
Ortalama zarar:
-7.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-31.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.56 USD (6)
Aylık büyüme:
-99.80%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
222.01 USD
Maksimum:
332.43 USD (157.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|129
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|4
|US100
|4
|GBPUSD
|4
|XRPUSD
|3
|USDCHF
|3
|USDJPY
|3
|US30
|2
|USDSEK
|2
|XTIUSD
|1
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|ETHUSD
|1
|AUDCAD
|1
|USDCAD
|1
|BTCXAU
|1
|TONUSD
|1
|DOGUSD
|1
|GBPJPY
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-208
|AUDUSD
|-5
|EURUSD
|1
|US100
|22
|GBPUSD
|-1
|XRPUSD
|-5
|USDCHF
|6
|USDJPY
|-3
|US30
|-23
|USDSEK
|-11
|XTIUSD
|2
|AUDJPY
|-2
|EURJPY
|0
|ETHUSD
|-4
|AUDCAD
|7
|USDCAD
|0
|BTCXAU
|0
|TONUSD
|0
|DOGUSD
|0
|GBPJPY
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.6K
|AUDUSD
|-651
|EURUSD
|27
|US100
|12K
|GBPUSD
|-96
|XRPUSD
|-8.8K
|USDCHF
|422
|USDJPY
|-174
|US30
|3.4K
|USDSEK
|-5.3K
|XTIUSD
|14
|AUDJPY
|-99
|EURJPY
|-70
|ETHUSD
|-1.8K
|AUDCAD
|340
|USDCAD
|18
|BTCXAU
|-3.1K
|TONUSD
|-1.2K
|DOGUSD
|34
|GBPJPY
|84
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.45 USD
En kötü işlem: -186 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +21.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
Garnet-Server
|0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 3
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 8
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
LandFX-Live
|0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
MonetaMarkets-Live
|0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
|0.13 × 24
ICMarkets-MT5-4
|0.20 × 98
This is first time my experience to be forex trader with 0 knowledge. Next I'll evaluate this trade and make new account after getting some knowledge.
İnceleme yok