İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
20 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (41.18%)
En iyi işlem:
18.14 EUR
En kötü işlem:
-11.21 EUR
Brüt kâr:
148.44 EUR (14 772 pips)
Brüt zarar:
-85.26 EUR (8 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (44.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.68 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.91%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
19 (55.88%)
Satış işlemleri:
15 (44.12%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.86 EUR
Ortalama kâr:
7.42 EUR
Ortalama zarar:
-6.09 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-40.61 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.61 EUR (7)
Aylık büyüme:
12.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.91 EUR
Maksimum:
48.20 EUR (9.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.21% (48.11 EUR)
Varlığa göre:
5.18% (29.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|8
|USDJPY
|6
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|3
|GBPJPY
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|10
|USDJPY
|-1
|CHFJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURUSD
|18
|XAUUSD
|-5
|AUDUSD
|28
|GBPJPY
|0
|EURAUD
|-8
|EURNZD
|17
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|357
|USDJPY
|64
|CHFJPY
|1.4K
|AUDCAD
|1K
|EURUSD
|933
|XAUUSD
|-539
|AUDUSD
|1.4K
|GBPJPY
|13
|EURAUD
|-1.2K
|EURNZD
|3.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.14 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +44.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.61 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.55 × 83
|
FPMarketsSC-Live
|0.67 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 62
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.95 × 79
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.99 × 106
|
Exness-MT5Real12
|1.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.65 × 66
|
Exness-MT5Real3
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.77 × 142
|
VantageInternational-Live 10
|1.87 × 87
|
Coinexx-Live
|1.92 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|1.97 × 103
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.09 × 681
|
RoboForex-ECN
|2.26 × 2953
|
OneRoyal-Server
|2.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
RHCInvestments-Metadoro
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.53 × 251
|
VantageInternational-Live 4
|2.53 × 15
|
Darwinex-Live
|2.97 × 115
