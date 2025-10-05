SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Connector Live Signal
Branislav Bridzik

Connector Live Signal

Branislav Bridzik
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
20 (58.82%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (41.18%)
En iyi işlem:
18.14 EUR
En kötü işlem:
-11.21 EUR
Brüt kâr:
148.44 EUR (14 772 pips)
Brüt zarar:
-85.26 EUR (8 305 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (44.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.68 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.91%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.31
Alış işlemleri:
19 (55.88%)
Satış işlemleri:
15 (44.12%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
1.86 EUR
Ortalama kâr:
7.42 EUR
Ortalama zarar:
-6.09 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-40.61 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-40.61 EUR (7)
Aylık büyüme:
12.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.91 EUR
Maksimum:
48.20 EUR (9.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.21% (48.11 EUR)
Varlığa göre:
5.18% (29.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 8
USDJPY 6
CHFJPY 4
AUDCAD 4
EURUSD 3
XAUUSD 3
AUDUSD 3
GBPJPY 1
EURAUD 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 10
USDJPY -1
CHFJPY 8
AUDCAD 6
EURUSD 18
XAUUSD -5
AUDUSD 28
GBPJPY 0
EURAUD -8
EURNZD 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 357
USDJPY 64
CHFJPY 1.4K
AUDCAD 1K
EURUSD 933
XAUUSD -539
AUDUSD 1.4K
GBPJPY 13
EURAUD -1.2K
EURNZD 3.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.14 EUR
En kötü işlem: -11 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +44.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.61 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.55 × 83
FPMarketsSC-Live
0.67 × 6
FusionMarkets-Live
0.81 × 62
RazeGlobalMarkets-Server
0.95 × 79
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.99 × 106
Exness-MT5Real12
1.33 × 3
TitanFX-MT5-01
1.65 × 66
Exness-MT5Real3
1.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
1.77 × 142
VantageInternational-Live 10
1.87 × 87
Coinexx-Live
1.92 × 13
FxPro-MT5 Live02
1.97 × 103
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real7
2.00 × 3
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
ICMarketsSC-MT5-2
2.09 × 681
RoboForex-ECN
2.26 × 2953
OneRoyal-Server
2.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
RHCInvestments-Metadoro
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live
2.53 × 251
VantageInternational-Live 4
2.53 × 15
Darwinex-Live
2.97 × 115
77 daha fazla...
Connector Live Signal
İnceleme yok
2025.10.05 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
