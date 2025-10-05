Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live 0.55 × 83 FPMarketsSC-Live 0.67 × 6 FusionMarkets-Live 0.81 × 62 RazeGlobalMarkets-Server 0.95 × 79 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.99 × 106 Exness-MT5Real12 1.33 × 3 TitanFX-MT5-01 1.65 × 66 Exness-MT5Real3 1.67 × 3 BlueberryMarkets-Live 1.77 × 142 VantageInternational-Live 10 1.87 × 87 Coinexx-Live 1.92 × 13 FxPro-MT5 Live02 1.97 × 103 UnitedSecurities-Server 2.00 × 4 Exness-MT5Real7 2.00 × 3 VantageInternational-Live 5 2.09 × 11 ICMarketsSC-MT5-2 2.09 × 681 RoboForex-ECN 2.26 × 2953 OneRoyal-Server 2.33 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 2.40 × 15 FundingTradersGroup-Server 2.45 × 33 RHCInvestments-Metadoro 2.50 × 2 Bybit-Live 2.50 × 2 TradeMaxGlobal-Live 2.53 × 251 VantageInternational-Live 4 2.53 × 15 Darwinex-Live 2.97 × 115 77 daha fazla...