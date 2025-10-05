- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
106 (72.10%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (27.89%)
En iyi işlem:
220.20 USD
En kötü işlem:
-130.80 USD
Brüt kâr:
1 261.32 USD (35 413 pips)
Brüt zarar:
-534.30 USD (13 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (67.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
99.54%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.99
Alış işlemleri:
77 (52.38%)
Satış işlemleri:
70 (47.62%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
4.95 USD
Ortalama kâr:
11.90 USD
Ortalama zarar:
-13.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-64.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.14 USD (2)
Aylık büyüme:
336.99%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.32 USD
Maksimum:
145.76 USD (22.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.00% (145.64 USD)
Varlığa göre:
7.76% (62.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|USDJPY
|6
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|2
|XAGUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|716
|USDJPY
|10
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|XAGUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|511
|EURUSD
|73
|GBPUSD
|24
|XAGUSD
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +220.20 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 177
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
FusionMarkets-Live
|1.25 × 156
