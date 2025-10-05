SinyallerBölümler
Mr Wanchai Phopan

RI163

Mr Wanchai Phopan
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
106 (72.10%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (27.89%)
En iyi işlem:
220.20 USD
En kötü işlem:
-130.80 USD
Brüt kâr:
1 261.32 USD (35 413 pips)
Brüt zarar:
-534.30 USD (13 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (67.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
99.54%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.99
Alış işlemleri:
77 (52.38%)
Satış işlemleri:
70 (47.62%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
4.95 USD
Ortalama kâr:
11.90 USD
Ortalama zarar:
-13.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-64.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.14 USD (2)
Aylık büyüme:
336.99%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.32 USD
Maksimum:
145.76 USD (22.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.00% (145.64 USD)
Varlığa göre:
7.76% (62.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 134
USDJPY 6
EURUSD 4
GBPUSD 2
XAGUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 716
USDJPY 10
EURUSD 0
GBPUSD 0
XAGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
USDJPY 511
EURUSD 73
GBPUSD 24
XAGUSD 3
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +220.20 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +67.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 177
Hankotrade-Live
1.20 × 5
FusionMarkets-Live
1.25 × 156
78 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.06 03:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 17:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RI163
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
806
USD
6
21%
147
72%
100%
2.36
4.95
USD
43%
1:500
