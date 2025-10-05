- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
771
Kârla kapanan işlemler:
645 (83.65%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (16.34%)
En iyi işlem:
715 670.72 IDR
En kötü işlem:
-527 187.34 IDR
Brüt kâr:
31 003 928.57 IDR (1 617 572 pips)
Brüt zarar:
-6 266 659.12 IDR (280 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (1 818 777.45 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
2 047 980.28 IDR (24)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
191
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
14.23
Alış işlemleri:
771 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.95
Beklenen getiri:
32 084.66 IDR
Ortalama kâr:
48 068.11 IDR
Ortalama zarar:
-49 735.39 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-167 233.97 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-932 116.32 IDR (2)
Aylık büyüme:
388.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
1 738 051.95 IDR (9.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.34% (1 738 051.95 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|769
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|BTCUSD
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.3M
|BTCUSD
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +715 670.72 IDR
En kötü işlem: -527 187 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 818 777.45 IDR
Maksimum ardışık zarar: -167 233.97 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
