Ahmad Jarkasi

Xauud trade

Ahmad Jarkasi
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
771
Kârla kapanan işlemler:
645 (83.65%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (16.34%)
En iyi işlem:
715 670.72 IDR
En kötü işlem:
-527 187.34 IDR
Brüt kâr:
31 003 928.57 IDR (1 617 572 pips)
Brüt zarar:
-6 266 659.12 IDR (280 873 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (1 818 777.45 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
2 047 980.28 IDR (24)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
191
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
14.23
Alış işlemleri:
771 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.95
Beklenen getiri:
32 084.66 IDR
Ortalama kâr:
48 068.11 IDR
Ortalama zarar:
-49 735.39 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-167 233.97 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-932 116.32 IDR (2)
Aylık büyüme:
388.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
1 738 051.95 IDR (9.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.34% (1 738 051.95 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 769
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
BTCUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.3M
BTCUSD 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +715 670.72 IDR
En kötü işlem: -527 187 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 818 777.45 IDR
Maksimum ardışık zarar: -167 233.97 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.76 × 49
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
İnceleme yok
2025.10.05 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 15:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
