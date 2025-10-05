SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tuntun
Olaniyi Matthew Olaleye

Tuntun

Olaniyi Matthew Olaleye
0 inceleme
29 hafta
0 / 0 USD
0%
FxPro.com-Real08
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
213.81 USD
En kötü işlem:
-123.03 USD
Brüt kâr:
1 986.11 USD (10 793 pips)
Brüt zarar:
-301.00 USD (24 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 321.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 321.71 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.15
Alış işlemleri:
18 (36.73%)
Satış işlemleri:
31 (63.27%)
Kâr faktörü:
6.60
Beklenen getiri:
34.39 USD
Ortalama kâr:
47.29 USD
Ortalama zarar:
-43.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-235.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.80 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.79 USD
Maksimum:
235.80 USD (146.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 32
GBPUSD 12
GOLD 2
USDCHF 2
NZDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 428
GOLD -236
USDCHF 300
NZDUSD 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6K
GBPUSD 3.9K
GOLD -24K
USDCHF 491
NZDUSD 78
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +213.81 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 321.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal will make you consistent profit and it will never blow your account

Do not double the trading size

Deposit must be minimum of $500

Maximum of two open trades at a time

Trades can run into days but will be managed well

Trade with what you can afford to lose

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol