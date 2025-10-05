- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
42 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (14.29%)
En iyi işlem:
213.81 USD
En kötü işlem:
-123.03 USD
Brüt kâr:
1 986.11 USD (10 793 pips)
Brüt zarar:
-301.00 USD (24 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (1 321.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 321.71 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
7.15
Alış işlemleri:
18 (36.73%)
Satış işlemleri:
31 (63.27%)
Kâr faktörü:
6.60
Beklenen getiri:
34.39 USD
Ortalama kâr:
47.29 USD
Ortalama zarar:
-43.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-235.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.80 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
230.79 USD
Maksimum:
235.80 USD (146.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|12
|GOLD
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|428
|GOLD
|-236
|USDCHF
|300
|NZDUSD
|26
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
|EURUSD
|6K
|GBPUSD
|3.9K
|GOLD
|-24K
|USDCHF
|491
|NZDUSD
|78
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +213.81 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 321.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This signal will make you consistent profit and it will never blow your account
Do not double the trading size
Deposit must be minimum of $500
Maximum of two open trades at a time
Trades can run into days but will be managed well
Trade with what you can afford to lose
İnceleme yok