Sugianto

Borneo BTC MT4

Sugianto
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
97 (51.32%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (48.68%)
En iyi işlem:
12.55 USD
En kötü işlem:
-3.04 USD
Brüt kâr:
235.19 USD (1 175 783 pips)
Brüt zarar:
-200.73 USD (1 003 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (29.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.10 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
113 (59.79%)
Satış işlemleri:
76 (40.21%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-2.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-13.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.28 USD (6)
Aylık büyüme:
23.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.31 USD
Maksimum:
37.00 USD (16.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.49% (37.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 173K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.55 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 3
0.00 × 507
VantageInternational-Live 16
0.00 × 78
ZeroMarkets-Live-1
0.00 × 12
VantageInternational-Live 20
0.00 × 11
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 8
TitanFX-02
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.45 × 49
İnceleme yok
2025.10.05 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
