- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
97 (51.32%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (48.68%)
En iyi işlem:
12.55 USD
En kötü işlem:
-3.04 USD
Brüt kâr:
235.19 USD (1 175 783 pips)
Brüt zarar:
-200.73 USD (1 003 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (29.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
29.10 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
113 (59.79%)
Satış işlemleri:
76 (40.21%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-2.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-13.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.28 USD (6)
Aylık büyüme:
23.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.31 USD
Maksimum:
37.00 USD (16.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.49% (37.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|173K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.55 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +29.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 507
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 78
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.00 × 12
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 11
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 8
|
TitanFX-02
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.45 × 49
