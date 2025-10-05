SinyallerBölümler
Soufiane Jallouli

FxKing Gold Pro

Soufiane Jallouli
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
16.92 USD
En kötü işlem:
-1.10 USD
Brüt kâr:
81.28 USD (8 037 pips)
Brüt zarar:
-1.10 USD (109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.47 USD (3)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
72.89
Alış işlemleri:
1 (9.09%)
Satış işlemleri:
10 (90.91%)
Kâr faktörü:
73.89
Beklenen getiri:
7.29 USD
Ortalama kâr:
8.13 USD
Ortalama zarar:
-1.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.10 USD (1)
Aylık büyüme:
40.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.10 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.92 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +32.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
CapitalPointTrading-MT5-4
1.19 × 42
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.50 × 149
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
Exness-MT5Real7
1.87 × 89
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
ICMarketsSC-MT5-2
2.58 × 29052
Why should you copy my signals? The answer is simple.

My XAUUSD trading strategy combines the best of scalping and swing trading, focusing primarily on buy opportunities with minimal drawdown.

✅ Low-risk approach – Positions are carefully managed to protect your capital.
✅ Consistent performance – Proven results month after month.
✅ Clear money management – Start with as little as $1,000, trading 0.01 lots with a maximum of two positions at different entry levels.

👉 Follow my signals and enjoy steady monthly profits—just as I do.

2025.10.05 17:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.05 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
