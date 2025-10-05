- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
10 (90.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
En iyi işlem:
16.92 USD
En kötü işlem:
-1.10 USD
Brüt kâr:
81.28 USD (8 037 pips)
Brüt zarar:
-1.10 USD (109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (32.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.47 USD (3)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
72.89
Alış işlemleri:
1 (9.09%)
Satış işlemleri:
10 (90.91%)
Kâr faktörü:
73.89
Beklenen getiri:
7.29 USD
Ortalama kâr:
8.13 USD
Ortalama zarar:
-1.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.10 USD (1)
Aylık büyüme:
40.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.10 USD (0.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.19 × 42
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.50 × 149
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
Exness-MT5Real7
|1.87 × 89
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29052
Why should you copy my signals? The answer is simple.
My XAUUSD trading strategy combines the best of scalping and swing trading, focusing primarily on buy opportunities with minimal drawdown.
✅ Low-risk approach – Positions are carefully managed to protect your capital.
✅ Consistent performance – Proven results month after month.
✅ Clear money management – Start with as little as $1,000, trading 0.01 lots with a maximum of two positions at different entry levels.
👉 Follow my signals and enjoy steady monthly profits—just as I do.
İnceleme yok