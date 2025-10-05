- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.81%)
En iyi işlem:
5.07 USD
En kötü işlem:
-44.73 USD
Brüt kâr:
26.90 USD (3 502 pips)
Brüt zarar:
-49.79 USD (1 956 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.11 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
57.71%
Maks. mevduat yükü:
315.04%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
10 (32.26%)
Satış işlemleri:
21 (67.74%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-0.74 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-6.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-44.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.73 USD (1)
Aylık büyüme:
-22.89%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.89 USD
Maksimum:
44.73 USD (36.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.71% (44.73 USD)
Varlığa göre:
68.75% (53.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|ETHUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-23
|ETHUSD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-482
|ETHUSD
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.07 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "xChief-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Trading Strategy Based on ICT and Bollinger Bands
My approach combines the precision of Inner Circle Trader (ICT) concepts with the dynamic insights of Bollinger Bands. ICT helps me identify liquidity zones, market imbalances, and institutional footprints, while Bollinger Bands highlight volatility extremes and compression zones that often precede sharp moves.
Each trade targets a short take profit, aiming for precise, incremental gains. This step-by-step progression allows me to build momentum while maintaining strict control over risk.
Multi-timeframe analysis, candlestick reading, and disciplined risk/reward management are central to my decision-making process. Every trade is journaled and reviewed to continuously refine the strategy.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-23%
0
0
USD
USD
77
USD
USD
1
93%
31
74%
58%
0.54
-0.74
USD
USD
69%
1:500