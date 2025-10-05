SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goldenboyinparis
Bouzid Takenint

Goldenboyinparis

Bouzid Takenint
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
xChief-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
23 (74.19%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (25.81%)
En iyi işlem:
5.07 USD
En kötü işlem:
-44.73 USD
Brüt kâr:
26.90 USD (3 502 pips)
Brüt zarar:
-49.79 USD (1 956 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.11 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
57.71%
Maks. mevduat yükü:
315.04%
En son işlem:
54 dakika önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
10 (32.26%)
Satış işlemleri:
21 (67.74%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-0.74 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-6.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-44.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.73 USD (1)
Aylık büyüme:
-22.89%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.89 USD
Maksimum:
44.73 USD (36.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.71% (44.73 USD)
Varlığa göre:
68.75% (53.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 29
ETHUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -23
ETHUSD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -482
ETHUSD 2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.07 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +6.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "xChief-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live4
3.16 × 55
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
5.78 × 76
Coinexx-Live
6.00 × 56
Trading Strategy Based on ICT and Bollinger Bands

My approach combines the precision of Inner Circle Trader (ICT) concepts with the dynamic insights of Bollinger Bands. ICT helps me identify liquidity zones, market imbalances, and institutional footprints, while Bollinger Bands highlight volatility extremes and compression zones that often precede sharp moves.

 Each trade targets a short take profit, aiming for precise, incremental gains. This step-by-step progression allows me to build momentum while maintaining strict control over risk.

 Multi-timeframe analysis, candlestick reading, and disciplined risk/reward management are central to my decision-making process. Every trade is journaled and reviewed to continuously refine the strategy.


İnceleme yok
2025.10.06 05:34
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 05:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 03:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 11:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.05 11:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 11:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
