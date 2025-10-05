SinyallerBölümler
Nurul Mubin

GOLD IS GOD

Nurul Mubin
0 inceleme
63 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
500
Kârla kapanan işlemler:
383 (76.60%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (23.40%)
En iyi işlem:
87.64 USD
En kötü işlem:
-211.60 USD
Brüt kâr:
2 820.79 USD (252 006 pips)
Brüt zarar:
-1 663.44 USD (112 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (166.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.96 USD (27)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
280 (56.00%)
Satış işlemleri:
220 (44.00%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
7.36 USD
Ortalama zarar:
-14.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-393.30 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
498.84 USD
Maksimum:
545.95 USD (417.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 498
GBPUSD.m 1
NQ.m 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 1.2K
GBPUSD.m 1
NQ.m 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 138K
GBPUSD.m 69
NQ.m 775
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.64 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Folowww me if you have a spirit
2025.10.05 11:34
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 14.48% of days out of the 435 days of the signal's entire lifetime.
