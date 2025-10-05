- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
500
Kârla kapanan işlemler:
383 (76.60%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (23.40%)
En iyi işlem:
87.64 USD
En kötü işlem:
-211.60 USD
Brüt kâr:
2 820.79 USD (252 006 pips)
Brüt zarar:
-1 663.44 USD (112 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (166.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
166.96 USD (27)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
280 (56.00%)
Satış işlemleri:
220 (44.00%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
2.31 USD
Ortalama kâr:
7.36 USD
Ortalama zarar:
-14.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-202.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-393.30 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
498.84 USD
Maksimum:
545.95 USD (417.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|498
|GBPUSD.m
|1
|NQ.m
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|1.2K
|GBPUSD.m
|1
|NQ.m
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|138K
|GBPUSD.m
|69
|NQ.m
|775
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.64 USD
En kötü işlem: -212 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +166.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -202.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Folowww me if you have a spirit
İnceleme yok