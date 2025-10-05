SinyallerBölümler
Abraham Utomo Santosa

ABRAHAM SANTOSA ARBITRASE

Abraham Utomo Santosa
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
0%
SocratesLegacy-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
14 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (53.33%)
En iyi işlem:
90 075.00 USD
En kötü işlem:
-86 631.00 USD
Brüt kâr:
221 240.31 USD (159 075 pips)
Brüt zarar:
-206 623.52 USD (148 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (19 703.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90 075.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
14.62%
En son işlem:
16 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
15 (50.00%)
Satış işlemleri:
15 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
487.23 USD
Ortalama kâr:
15 802.88 USD
Ortalama zarar:
-12 913.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-101.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86 631.00 USD (1)
Aylık büyüme:
1.51%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.80 USD
Maksimum:
86 631.00 USD (21.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pc 15
GF25DEC.pc 8
GF25AUG.pc 6
AUDUSD.pc 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pc 132K
GF25DEC.pc -165K
GF25AUG.pc 47K
AUDUSD.pc 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pc 65K
GF25DEC.pc -103K
GF25AUG.pc 49K
AUDUSD.pc 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90 075.00 USD
En kötü işlem: -86 631 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +19 703.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SocratesLegacy-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Arbitrase trade by Abraham Santosa
İnceleme yok
2025.10.05 09:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 09:24
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5.63% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 09:24
80% of trades performed within 3 days. This comprises 4.23% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 09:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.05 09:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.05 09:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
