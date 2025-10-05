- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
668
Kârla kapanan işlemler:
493 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
175 (26.20%)
En iyi işlem:
47.40 USD
En kötü işlem:
-55.22 USD
Brüt kâr:
1 301.83 USD (108 274 pips)
Brüt zarar:
-831.33 USD (78 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (25.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.77 USD (6)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
69
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
265 (39.67%)
Satış işlemleri:
403 (60.33%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.70 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
-4.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-388.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-388.81 USD (10)
Aylık büyüme:
1.49%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.32 USD
Maksimum:
388.91 USD (12.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|664
|EURUSD.sv
|1
|USDCHF.sv
|1
|USDJPY.sv
|1
|EURGBP.sv
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sv
|470
|EURUSD.sv
|2
|USDCHF.sv
|0
|USDJPY.sv
|0
|EURGBP.sv
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sv
|29K
|EURUSD.sv
|155
|USDCHF.sv
|-31
|USDJPY.sv
|49
|EURGBP.sv
|-44
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +47.40 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +25.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -388.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
