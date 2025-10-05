- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
25 (96.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.85%)
En iyi işlem:
32.60 USD
En kötü işlem:
-7.60 USD
Brüt kâr:
325.50 USD (2 564 pips)
Brüt zarar:
-10.90 USD (75 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (226.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
226.00 USD (15)
Sharpe oranı:
1.77
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
40.33
Alış işlemleri:
18 (69.23%)
Satış işlemleri:
8 (30.77%)
Kâr faktörü:
29.86
Beklenen getiri:
12.10 USD
Ortalama kâr:
13.02 USD
Ortalama zarar:
-10.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.60 USD (1)
Aylık büyüme:
6.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
7.80 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|315
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.60 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +226.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBFuturesIndonesia-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
