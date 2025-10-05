- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
317
Kârla kapanan işlemler:
233 (73.50%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (26.50%)
En iyi işlem:
22.50 USD
En kötü işlem:
-55.16 USD
Brüt kâr:
653.33 USD (48 883 pips)
Brüt zarar:
-530.51 USD (51 738 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (13.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.69 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
166 (52.37%)
Satış işlemleri:
151 (47.63%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-6.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-314.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-314.11 USD (7)
Aylık büyüme:
2.46%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
140.56 USD
Maksimum:
331.51 USD (6.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|XAUUSD.v2
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|191
|XAUUSD.v2
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|XAUUSD.v2
|-22K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.50 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +13.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -314.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
