- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-46.20 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-110.06 USD (139 306 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.64
Alım-satım etkinliği:
98.82%
Maks. mevduat yükü:
1181.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
4 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-27.52 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-27.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-110.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-110.06 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.06 USD
Maksimum:
110.06 USD (100.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (110.06 USD)
Varlığa göre:
71.76% (20.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|-110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|-139K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
