Qiuhong Meng

TraderEric

Qiuhong Meng
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 712%
BlueberryMarkets-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
599
Kârla kapanan işlemler:
577 (96.32%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (3.67%)
En iyi işlem:
547.40 USD
En kötü işlem:
-100.43 USD
Brüt kâr:
11 371.94 USD (7 405 074 pips)
Brüt zarar:
-1 229.29 USD (2 564 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
280 (5 535.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 535.84 USD (280)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.36%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
495
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
8.29
Alış işlemleri:
253 (42.24%)
Satış işlemleri:
346 (57.76%)
Kâr faktörü:
9.25
Beklenen getiri:
16.93 USD
Ortalama kâr:
19.71 USD
Ortalama zarar:
-55.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 223.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 223.36 USD (17)
Aylık büyüme:
711.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 223.36 USD (14.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.61% (1 223.36 USD)
Varlığa göre:
22.12% (2 559.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.cn 263
USDCHF.cn 180
BTCUSD.cn 156
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.cn 3.8K
USDCHF.cn 2.7K
BTCUSD.cn 3.6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.cn 248K
USDCHF.cn 21K
BTCUSD.cn 4.6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +547.40 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 280
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +5 535.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 223.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.05 07:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.05 07:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.