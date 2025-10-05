SinyallerBölümler
Cheng-heng Chuang

Arbitrage

Cheng-heng Chuang
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
257
Kârla kapanan işlemler:
245 (95.33%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (4.67%)
En iyi işlem:
6.72 USD
En kötü işlem:
-0.48 USD
Brüt kâr:
257.18 USD (295 609 pips)
Brüt zarar:
-13.30 USD (87 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (112.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.73 USD (91)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.26%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
176
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
508.08
Alış işlemleri:
198 (77.04%)
Satış işlemleri:
59 (22.96%)
Kâr faktörü:
19.34
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
1.05 USD
Ortalama zarar:
-1.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.48 USD (1)
Aylık büyüme:
4.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.48 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.63% (104.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 58
XETUSD 52
USDJPY 25
USDCAD 16
GBPUSD 16
NZDUSD 14
AUDUSD 14
USDCHF 14
EURUSD 11
XAUUSD 11
GBPNZD 10
XBNUSD 4
XAUEUR 4
CADJPY 3
GBPCAD 2
EURCAD 1
EURGBP 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 51
XETUSD 49
USDJPY 34
USDCAD 5
GBPUSD 12
NZDUSD 5
AUDUSD 13
USDCHF 18
EURUSD 12
XAUUSD 25
GBPNZD 2
XBNUSD 2
XAUEUR 15
CADJPY 1
GBPCAD 0
EURCAD 0
EURGBP 0
EURJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 182K
XETUSD 100K
USDJPY 1.7K
USDCAD 193
GBPUSD 553
NZDUSD 122
AUDUSD 212
USDCHF 294
EURUSD 173
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 269
XBNUSD 5.3K
XAUEUR 1.3K
CADJPY 105
GBPCAD -14
EURCAD 51
EURGBP 0
EURJPY 6
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.72 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 91
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +112.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
13.83 × 35
İnceleme yok
2025.10.05 05:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
