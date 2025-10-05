- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
11 (35.48%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (64.52%)
En iyi işlem:
5.52 USD
En kötü işlem:
-12.86 USD
Brüt kâr:
31.12 USD (311 091 pips)
Brüt zarar:
-149.65 USD (1 496 753 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (14.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.80 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.50
Alım-satım etkinliği:
57.52%
Maks. mevduat yükü:
92.10%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-0.80
Alış işlemleri:
20 (64.52%)
Satış işlemleri:
11 (35.48%)
Kâr faktörü:
0.21
Beklenen getiri:
-3.82 USD
Ortalama kâr:
2.83 USD
Ortalama zarar:
-7.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-148.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.13 USD (17)
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
118.53 USD
Maksimum:
148.13 USD (101.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (148.13 USD)
Varlığa göre:
60.80% (89.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|-119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|-1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
