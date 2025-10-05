SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Ardi
Fakar Suhartami Pratama

Goat Ardi

Fakar Suhartami Pratama
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
112 (60.21%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (39.78%)
En iyi işlem:
913.17 USD
En kötü işlem:
-610.61 USD
Brüt kâr:
7 403.23 USD (26 221 pips)
Brüt zarar:
-6 689.32 USD (30 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (260.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 505.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
111 (59.68%)
Satış işlemleri:
75 (40.32%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
3.84 USD
Ortalama kâr:
66.10 USD
Ortalama zarar:
-90.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 325.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 271.60 USD (5)
Aylık büyüme:
11.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 837.14 USD
Maksimum:
2 710.26 USD (24.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 714
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu -4.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +913.17 USD
En kötü işlem: -611 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +260.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 325.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.05 03:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
