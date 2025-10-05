- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
112 (60.21%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (39.78%)
En iyi işlem:
913.17 USD
En kötü işlem:
-610.61 USD
Brüt kâr:
7 403.23 USD (26 221 pips)
Brüt zarar:
-6 689.32 USD (30 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (260.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 505.89 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
111 (59.68%)
Satış işlemleri:
75 (40.32%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
3.84 USD
Ortalama kâr:
66.10 USD
Ortalama zarar:
-90.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 325.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 271.60 USD (5)
Aylık büyüme:
11.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 837.14 USD
Maksimum:
2 710.26 USD (24.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|714
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|-4.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +913.17 USD
En kötü işlem: -611 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +260.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 325.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
