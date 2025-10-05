- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
565
Kârla kapanan işlemler:
355 (62.83%)
Zararla kapanan işlemler:
210 (37.17%)
En iyi işlem:
274.93 USD
En kötü işlem:
-189.00 USD
Brüt kâr:
6 138.05 USD (76 385 pips)
Brüt zarar:
-4 524.23 USD (68 182 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (170.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
342.65 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.71
Alış işlemleri:
332 (58.76%)
Satış işlemleri:
233 (41.24%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
2.86 USD
Ortalama kâr:
17.29 USD
Ortalama zarar:
-21.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-82.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-710.46 USD (5)
Aylık büyüme:
8.93%
Yıllık tahmin:
108.41%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
941.97 USD (19.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.76% (941.97 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|564
|XAGUSDu
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|1.6K
|XAGUSDu
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|8.2K
|XAGUSDu
|-20
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +274.93 USD
En kötü işlem: -189 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +170.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -82.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
