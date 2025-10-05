- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
595
Kârla kapanan işlemler:
451 (75.79%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (24.20%)
En iyi işlem:
452.40 USD
En kötü işlem:
-1 114.20 USD
Brüt kâr:
16 323.41 USD (171 078 pips)
Brüt zarar:
-12 194.07 USD (109 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (199.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 951.90 USD (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
326 (54.79%)
Satış işlemleri:
269 (45.21%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
6.94 USD
Ortalama kâr:
36.19 USD
Ortalama zarar:
-84.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 274.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 553.40 USD (8)
Aylık büyüme:
-97.73%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
37%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.17 USD
Maksimum:
5 553.60 USD (55.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDv
|594
|XAGUSDv
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDv
|4.1K
|XAGUSDv
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDv
|61K
|XAGUSDv
|-19
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +452.40 USD
En kötü işlem: -1 114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +199.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 274.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
