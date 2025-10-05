SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goat Iffah
Goat Iffah

0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
0%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
595
Kârla kapanan işlemler:
451 (75.79%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (24.20%)
En iyi işlem:
452.40 USD
En kötü işlem:
-1 114.20 USD
Brüt kâr:
16 323.41 USD (171 078 pips)
Brüt zarar:
-12 194.07 USD (109 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (199.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 951.90 USD (14)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
326 (54.79%)
Satış işlemleri:
269 (45.21%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
6.94 USD
Ortalama kâr:
36.19 USD
Ortalama zarar:
-84.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 274.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 553.40 USD (8)
Aylık büyüme:
-97.73%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
37%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.17 USD
Maksimum:
5 553.60 USD (55.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 594
XAGUSDv 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 4.1K
XAGUSDv -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv 61K
XAGUSDv -19
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +452.40 USD
En kötü işlem: -1 114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +199.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 274.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

member
İnceleme yok
2025.10.05 03:04
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 12.96% of days out of the 486 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
