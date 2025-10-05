- Büyüme
İşlemler:
273
Kârla kapanan işlemler:
179 (65.56%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (34.43%)
En iyi işlem:
450.60 USD
En kötü işlem:
-300.60 USD
Brüt kâr:
7 461.68 USD (62 158 pips)
Brüt zarar:
-3 820.98 USD (35 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 003.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 003.20 USD (13)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.61
Alış işlemleri:
165 (60.44%)
Satış işlemleri:
108 (39.56%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
13.34 USD
Ortalama kâr:
41.69 USD
Ortalama zarar:
-40.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 391.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 391.20 USD (6)
Aylık büyüme:
34.74%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.30 USD
Maksimum:
1 392.63 USD (19.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|273
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|27K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +450.60 USD
En kötü işlem: -301 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 003.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 391.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
