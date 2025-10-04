- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
23.86 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
23.86 USD (119 280 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (23.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.86 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.07%
En son işlem:
39 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
23.86 USD
Ortalama kâr:
23.86 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.65% (1.29 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
5+ yrs of trading expertise • breakout/retest strategies • targeting 2% monthly gains • 1:3 risk-reward ratio
İnceleme yok
