SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kite
Yurij Batura

Kite

Yurij Batura
0 inceleme
34 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live09
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
59 (84.28%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (15.71%)
En iyi işlem:
21.64 USD
En kötü işlem:
-31.55 USD
Brüt kâr:
106.18 USD (83 572 pips)
Brüt zarar:
-88.83 USD (87 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (26.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.86 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
52 (74.29%)
Satış işlemleri:
18 (25.71%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
1.80 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-51.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.10 USD (2)
Aylık büyüme:
14.97%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.02 USD
Maksimum:
73.67 USD (27.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 40
GBPUSD 28
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -15
GBPUSD 30
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -27K
GBPUSD 2.8K
BTCUSD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.64 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.32 × 22
TickmillUK-Live03
0.70 × 113
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.80 × 5
RoboForex-ECN-2
1.00 × 3
WindsorBrokers-DEMO
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live16
1.03 × 40
Tickmill-Live09
1.29 × 48
GOMarketsIntl-Real 9
1.36 × 28
LMAXNZ2-LIVE
1.49 × 57
Pepperstone-Demo01
1.67 × 3
PUPrime-Live
1.85 × 68
ICMarketsSC-Live20
1.91 × 11
ICMarketsSC-Live25
2.27 × 86
ICMarketsSC-Live32
3.25 × 16
ICMarketsSC-Live26
4.00 × 29
Exness-Real7
4.93 × 199
Tickmill-Live08
5.00 × 1
16 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol