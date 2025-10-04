- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
59 (84.28%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (15.71%)
En iyi işlem:
21.64 USD
En kötü işlem:
-31.55 USD
Brüt kâr:
106.18 USD (83 572 pips)
Brüt zarar:
-88.83 USD (87 244 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (26.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.86 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
52 (74.29%)
Satış işlemleri:
18 (25.71%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
1.80 USD
Ortalama zarar:
-8.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-51.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.10 USD (2)
Aylık büyüme:
14.97%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.02 USD
Maksimum:
73.67 USD (27.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|40
|GBPUSD
|28
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-15
|GBPUSD
|30
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-27K
|GBPUSD
|2.8K
|BTCUSD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.64 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.32 × 22
|
TickmillUK-Live03
|0.70 × 113
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.80 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 3
|
WindsorBrokers-DEMO
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|1.03 × 40
|
Tickmill-Live09
|1.29 × 48
|
GOMarketsIntl-Real 9
|1.36 × 28
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.49 × 57
|
Pepperstone-Demo01
|1.67 × 3
|
PUPrime-Live
|1.85 × 68
|
ICMarketsSC-Live20
|1.91 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|2.27 × 86
|
ICMarketsSC-Live32
|3.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live26
|4.00 × 29
|
Exness-Real7
|4.93 × 199
|
Tickmill-Live08
|5.00 × 1
İnceleme yok