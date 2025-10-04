- Büyüme
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
19 (42.22%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (57.78%)
En iyi işlem:
2 770.64 USD
En kötü işlem:
-643.05 USD
Brüt kâr:
10 502.43 USD (409 746 pips)
Brüt zarar:
-5 866.45 USD (2 784 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 520.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 770.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
45 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
103.02 USD
Ortalama kâr:
552.76 USD
Ortalama zarar:
-225.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 839.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 839.15 USD (6)
Aylık büyüme:
22.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 007.16 USD
Maksimum:
1 847.35 USD (16.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.51% (1 068.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|BTCUSD
|10
|USTEC
|10
|UKOIL
|7
|XAUUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|8.5K
|BTCUSD
|-2.4K
|USTEC
|230
|UKOIL
|-1.7K
|XAUUSD
|97
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|22K
|BTCUSD
|-2.4M
|USTEC
|26K
|UKOIL
|-17K
|XAUUSD
|25K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 770.64 USD
En kötü işlem: -643 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 520.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 839.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.49 × 57
|
Exness-MT5Real
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|9.50 × 12
|
Exness-MT5Real7
|11.78 × 68
|
Exness-MT5Real8
|12.13 × 4281
|
Bybit-Live
|12.33 × 3
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real28
|17.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|20.34 × 38
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
