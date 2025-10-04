SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DrSPM
Mr Supak Dhanasena

DrSPM

Mr Supak Dhanasena
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
Exness-MT5Real8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
19 (42.22%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (57.78%)
En iyi işlem:
2 770.64 USD
En kötü işlem:
-643.05 USD
Brüt kâr:
10 502.43 USD (409 746 pips)
Brüt zarar:
-5 866.45 USD (2 784 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 520.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 770.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
45 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
103.02 USD
Ortalama kâr:
552.76 USD
Ortalama zarar:
-225.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 839.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 839.15 USD (6)
Aylık büyüme:
22.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 007.16 USD
Maksimum:
1 847.35 USD (16.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.51% (1 068.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 13
BTCUSD 10
USTEC 10
UKOIL 7
XAUUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 8.5K
BTCUSD -2.4K
USTEC 230
UKOIL -1.7K
XAUUSD 97
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 22K
BTCUSD -2.4M
USTEC 26K
UKOIL -17K
XAUUSD 25K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 770.64 USD
En kötü işlem: -643 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 520.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 839.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.49 × 57
Exness-MT5Real
5.50 × 2
RoboForex-Pro
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
7.00 × 1
MonetaMarkets-Live
9.50 × 12
Exness-MT5Real7
11.78 × 68
Exness-MT5Real8
12.13 × 4281
Bybit-Live
12.33 × 3
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real28
17.00 × 1
RoboForex-ECN
20.34 × 38
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Chash Flow
İnceleme yok
2025.10.04 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.10.04 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DrSPM
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
24K
USD
5
0%
45
42%
100%
1.79
103.02
USD
11%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.