Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real2 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 10 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 4 FXView-Live 0.00 × 2 Alpari-MT5 0.00 × 10 Exness-MT5Real2 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5 4.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 5.49 × 57 Exness-MT5Real 5.50 × 2 RoboForex-Pro 6.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 7.00 × 1 MonetaMarkets-Live 9.50 × 12 Exness-MT5Real7 11.78 × 68 Exness-MT5Real8 12.13 × 4281 Bybit-Live 12.33 × 3 Opogroup-Server1 15.63 × 24 Exness-MT5Real28 17.00 × 1 RoboForex-ECN 20.34 × 38 Exness-MT5Real6 21.80 × 5