SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nicho18
Suprihati

Nicho18

Suprihati
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -97%
XMGlobal-MT5 6
1:1000
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
8.50 USD
En kötü işlem:
-16.59 USD
Brüt kâr:
34.25 USD (53 477 pips)
Brüt zarar:
-63.39 USD (2 111 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (34.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.25 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.25
Alım-satım etkinliği:
48.65%
Maks. mevduat yükü:
254.22%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
4 (23.53%)
Satış işlemleri:
13 (76.47%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-1.71 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-15.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-63.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.39 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.14 USD
Maksimum:
63.39 USD (98.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.52% (63.39 USD)
Varlığa göre:
58.52% (37.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ZECUSD# 11
BTCUSD# 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ZECUSD# -35
BTCUSD# 6
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ZECUSD# -721
BTCUSD# 52K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.50 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +34.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Copy and Grow insyaallah
İnceleme yok
2025.10.04 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.04 19:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.04 18:44
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:1000
2025.10.04 15:34
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.04 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 15:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
