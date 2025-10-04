SinyallerBölümler
Vladislavs Dorodnovs

Syndicate

Vladislavs Dorodnovs
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
358 (84.43%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (15.57%)
En iyi işlem:
121.90 UST
En kötü işlem:
-526.24 UST
Brüt kâr:
3 204.48 UST (44 917 pips)
Brüt zarar:
-1 734.14 UST (15 130 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (232.07 UST)
Maksimum ardışık kâr:
284.58 UST (10)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.59%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
309 (72.88%)
Satış işlemleri:
115 (27.12%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
3.47 UST
Ortalama kâr:
8.95 UST
Ortalama zarar:
-26.27 UST
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-32.12 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-708.74 UST (2)
Aylık büyüme:
31.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
299.61 UST
Maksimum:
713.12 UST (17.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.31% (15.96 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 195
GBPUSD+ 181
AUDUSD+ 17
EURUSD+ 14
USDCAD+ 12
EURAUD+ 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.1K
GBPUSD+ 314
AUDUSD+ 25
EURUSD+ 24
USDCAD+ 12
EURAUD+ 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 17K
GBPUSD+ 11K
AUDUSD+ 717
EURUSD+ 769
USDCAD+ 670
EURAUD+ 306
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.90 UST
En kötü işlem: -526 UST
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +232.07 UST
Maksimum ardışık zarar: -32.12 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

🔹 Описание стратегии

Сигнал основан на алгоритмической торговой системе с акцентом на:

  • Золото (XAUUSD) – основной источник прибыли

  • GBPUSD – второй ключевой инструмент

Система использует оптимизированные алгоритмы входа/выхода, строгий риск-менеджмент и низкую нагрузку на депозит.

🔹 Результаты за сентябрь 2025

  • Прирост: +37.49%

  • Максимальная просадка: 11.9%

  • Процент прибыльных сделок: 80%

  • Всего сделок: 232

  • Лучший трейд: +121.90 USD

  • Худший трейд: -89.36 USD

🔹 Риск-менеджмент

  • Средняя нагрузка на депозит: <4%

  • Автоматический TP и SL в каждой сделке

  • Диверсификация по валютам и товарам

  • Контролируемая просадка (не выше 15%)

🔹 Почему стоит подписаться

✅ Высокая доходность при умеренных рисках
✅ Стабильная статистика, проверенная на реальном счёте
✅ 100% алгоритмическая торговля (без эмоций)
✅ Чёткий контроль просадки и капитала

📌 Важно: Рекомендуется начинать с депозита от 1 000 USD. При большем капитале стратегия масштабируется эффективнее.


