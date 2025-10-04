SinyallerBölümler
Simonas Kavaliauskas

Affogato

Simonas Kavaliauskas
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
5.10 EUR
En kötü işlem:
-0.61 EUR
Brüt kâr:
18.58 EUR (922 pips)
Brüt zarar:
-0.74 EUR (12 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (16.47 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
16.47 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
29.25
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
25.11
Beklenen getiri:
1.78 EUR
Ortalama kâr:
2.32 EUR
Ortalama zarar:
-0.37 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.61 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-0.61 EUR (1)
Aylık büyüme:
17.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.61 EUR (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 924
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.10 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.47 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.61 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 13
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.15 × 68
ICMarketsSC-Live27
0.40 × 42
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 1
Pepperstone-Demo01
1.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
1.03 × 106
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
2.92 × 506
CMCMarkets1-Live
3.00 × 13
FxPro.com-Real05
5.00 × 1
FBS-Real-4
8.60 × 35
ForexTime-Cent
10.31 × 13
FBS-Real-8
14.00 × 1
İnceleme yok
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
