404

Ne yazık ki, Mr Robot sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MSC Gold Invest Pro
Büyüme
374%
Aboneler
24
Haftalar
121
İşlemler
1008
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.56
Maks. düşüş
26%
Daily Gold Sniper
Büyüme
335%
Aboneler
10
Haftalar
36
İşlemler
122
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
34%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 728%
Aboneler
11
Haftalar
224
İşlemler
14325
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
54%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 528%
Aboneler
106
Haftalar
86
İşlemler
1266
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.29
Maks. düşüş
32%
Low risk trading version 3
Büyüme
3 386%
Aboneler
5
Haftalar
40
İşlemler
1836
Kazanç
51%
Kâr faktörü
1.79
Maks. düşüş
46%
NoPain MT5
Büyüme
1 547%
Aboneler
70
Haftalar
205
İşlemler
5459
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
115%
Aboneler
10
Haftalar
49
İşlemler
490
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.30
Maks. düşüş
17%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
142%
Aboneler
25
Haftalar
50
İşlemler
171
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.48
Maks. düşüş
22%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 203%
Aboneler
51
Haftalar
43
İşlemler
1457
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.15
Maks. düşüş
28%
Deux ex machina
Büyüme
5 011%
Aboneler
3
Haftalar
229
İşlemler
1380
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.