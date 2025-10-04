SinyallerBölümler
Willian Fernando Souza Almeida

Mt4WillianAlmeida

Willian Fernando Souza Almeida
0 inceleme
236 hafta
0 / 0 USD
0%
CapitalPointTrading-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
161 (68.22%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (31.78%)
En iyi işlem:
53.71 USD
En kötü işlem:
-86.57 USD
Brüt kâr:
1 072.83 USD (3 079 935 pips)
Brüt zarar:
-913.43 USD (2 138 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (31.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
113 (47.88%)
Satış işlemleri:
123 (52.12%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
6.66 USD
Ortalama zarar:
-12.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-122.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.08 USD (5)
Aylık büyüme:
12.57%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.65 USD
Maksimum:
252.85 USD (86.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 41
XAUUSD 36
GBPUSD 35
GBPJPY 21
GBPAUD 12
EURUSD 11
USDJPY 11
CADJPY 10
EURJPY 10
SUMMARY 9
EURAUD 8
GBPNZD 5
USDCAD 5
EURCAD 5
AUDUSD 3
AUDJPY 3
EURGBP 3
EURNZD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 1
GBPCAD 1
AUDNZD 1
EURCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 85
XAUUSD -79
GBPUSD -20
GBPJPY 38
GBPAUD 5
EURUSD 5
USDJPY 23
CADJPY -1
EURJPY 51
SUMMARY 90
EURAUD 10
GBPNZD -26
USDCAD 1
EURCAD -9
AUDUSD 0
AUDJPY -1
EURGBP 3
EURNZD -2
CHFJPY 2
NZDCHF -8
GBPCAD -9
AUDNZD 0
EURCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 938K
XAUUSD -7.4K
GBPUSD -14
GBPJPY 4.3K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 611
USDJPY 3K
CADJPY -167
EURJPY 7.5K
SUMMARY 0
EURAUD 1.6K
GBPNZD -3.7K
USDCAD 128
EURCAD -1.4K
AUDUSD 62
AUDJPY -74
EURGBP 303
EURNZD -403
CHFJPY 495
NZDCHF -762
GBPCAD -1.2K
AUDNZD 12
EURCHF 200
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.71 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.04 14:24
Trading operations on the account were performed for only 195 days. This comprises 11.84% of days out of the 1647 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 14:24
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
