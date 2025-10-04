- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
161 (68.22%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (31.78%)
En iyi işlem:
53.71 USD
En kötü işlem:
-86.57 USD
Brüt kâr:
1 072.83 USD (3 079 935 pips)
Brüt zarar:
-913.43 USD (2 138 606 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (31.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.13 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
113 (47.88%)
Satış işlemleri:
123 (52.12%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
6.66 USD
Ortalama zarar:
-12.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-122.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-122.08 USD (5)
Aylık büyüme:
12.57%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
162.65 USD
Maksimum:
252.85 USD (86.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|41
|XAUUSD
|36
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|21
|GBPAUD
|12
|EURUSD
|11
|USDJPY
|11
|CADJPY
|10
|EURJPY
|10
|SUMMARY
|9
|EURAUD
|8
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|5
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURNZD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|85
|XAUUSD
|-79
|GBPUSD
|-20
|GBPJPY
|38
|GBPAUD
|5
|EURUSD
|5
|USDJPY
|23
|CADJPY
|-1
|EURJPY
|51
|SUMMARY
|90
|EURAUD
|10
|GBPNZD
|-26
|USDCAD
|1
|EURCAD
|-9
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|-1
|EURGBP
|3
|EURNZD
|-2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|-8
|GBPCAD
|-9
|AUDNZD
|0
|EURCHF
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|938K
|XAUUSD
|-7.4K
|GBPUSD
|-14
|GBPJPY
|4.3K
|GBPAUD
|1.2K
|EURUSD
|611
|USDJPY
|3K
|CADJPY
|-167
|EURJPY
|7.5K
|SUMMARY
|0
|EURAUD
|1.6K
|GBPNZD
|-3.7K
|USDCAD
|128
|EURCAD
|-1.4K
|AUDUSD
|62
|AUDJPY
|-74
|EURGBP
|303
|EURNZD
|-403
|CHFJPY
|495
|NZDCHF
|-762
|GBPCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|12
|EURCHF
|200
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.71 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
