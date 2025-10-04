- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
17.00 EUR
En kötü işlem:
-4.27 EUR
Brüt kâr:
28.33 EUR (13 640 pips)
Brüt zarar:
-4.58 EUR (748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (26.23 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
26.23 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
20.81%
Maks. mevduat yükü:
3.83%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.47
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
6.19
Beklenen getiri:
2.97 EUR
Ortalama kâr:
4.05 EUR
Ortalama zarar:
-4.58 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-4.27 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.27 EUR
Maksimum:
4.34 EUR (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (4.28 EUR)
Varlığa göre:
0.60% (6.15 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|-5
|GBPUSD
|19
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-748
|GBPUSD
|200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.00 EUR
En kötü işlem: -4 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +26.23 EUR
Maksimum ardışık zarar: -4.27 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
