İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
8 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (20.00%)
En iyi işlem:
2.61 USD
En kötü işlem:
-3.52 USD
Brüt kâr:
9.40 USD (1 249 pips)
Brüt zarar:
-4.59 USD (761 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.12 USD (2)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
83.94%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.37
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
2.05
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.18 USD
Ortalama zarar:
-2.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.52 USD (1)
Aylık büyüme:
0.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.49 USD
Maksimum:
3.52 USD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.58% (3.52 USD)
Varlığa göre:
1.43% (8.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|4
|AUDCAD
|4
|NZDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|1
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-26
|AUDCAD
|313
|NZDCAD
|201
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.61 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
