- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
34 (51.51%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (48.48%)
En iyi işlem:
99.58 USD
En kötü işlem:
-73.69 USD
Brüt kâr:
1 275.55 USD (632 957 pips)
Brüt zarar:
-730.47 USD (226 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (384.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.49%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
46 (69.70%)
Satış işlemleri:
20 (30.30%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
8.26 USD
Ortalama kâr:
37.52 USD
Ortalama zarar:
-22.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-173.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.38 USD (6)
Aylık büyüme:
24.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.64 USD
Maksimum:
245.75 USD (28.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.81% (107.69 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|545
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|406K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.58 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +384.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
use balance minimun $500
RR 1:3
RR 1:3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
104%
0
0
USD
USD
870
USD
USD
6
0%
66
51%
100%
1.74
8.26
USD
USD
33%
1:200