Renaldi Anto

Dhixy54

Renaldi Anto
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 104%
Exness-MT5Real29
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
34 (51.51%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (48.48%)
En iyi işlem:
99.58 USD
En kötü işlem:
-73.69 USD
Brüt kâr:
1 275.55 USD (632 957 pips)
Brüt zarar:
-730.47 USD (226 594 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (384.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
384.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.49%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.22
Alış işlemleri:
46 (69.70%)
Satış işlemleri:
20 (30.30%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
8.26 USD
Ortalama kâr:
37.52 USD
Ortalama zarar:
-22.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-173.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.38 USD (6)
Aylık büyüme:
24.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.64 USD
Maksimum:
245.75 USD (28.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.81% (107.69 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 545
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 406K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.58 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +384.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
use balance minimun $500
RR 1:3
İnceleme yok
2025.10.06 06:34
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.10.04 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.