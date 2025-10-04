- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
5 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
En iyi işlem:
10.27 USD
En kötü işlem:
-6.10 USD
Brüt kâr:
17.08 USD (1 614 pips)
Brüt zarar:
-13.68 USD (501 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (17.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.02 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
65.74%
Maks. mevduat yükü:
33.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.96 USD (2)
Aylık büyüme:
4.25%
Algo alım-satım:
11%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.96 USD
Maksimum:
9.96 USD (12.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.45% (9.96 USD)
Varlığa göre:
5.98% (4.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|3
|XAUUSD
|2
|EURCHF
|2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|-11
|XAUUSD
|15
|EURCHF
|-2
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|-406
|XAUUSD
|1.5K
|EURCHF
|-80
|EURUSD
|69
|AUDCAD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.27 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
PTMillennium-International Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.03 × 565
|
AtlanticPearl-Demo
|0.11 × 1196
|
LiteForex-ECN.com
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 19
Test Signal.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
83
USD
USD
1
11%
9
55%
66%
1.24
0.38
USD
USD
12%
1:400