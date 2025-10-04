SinyallerBölümler
Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Sniper

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 20%
XMGlobal-MT5 15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
50 (89.28%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (10.71%)
En iyi işlem:
7.64 USD
En kötü işlem:
-4.47 USD
Brüt kâr:
37.74 USD (304 187 pips)
Brüt zarar:
-18.24 USD (152 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (14.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.23 USD (22)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.77%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
3.85
Alış işlemleri:
25 (44.64%)
Satış işlemleri:
31 (55.36%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
0.75 USD
Ortalama zarar:
-3.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.47 USD (1)
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.63 USD
Maksimum:
5.07 USD (5.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (5.07 USD)
Varlığa göre:
49.13% (58.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD# 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD# 20
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD# 152K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.64 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trail. Do not copy yet.
2025.10.04 15:34
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 13:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.04 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.04 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.04 11:14
Share of trading days is too low
2025.10.04 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.04 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.04 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.04 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.04 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
