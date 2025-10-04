- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|ETHUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|54
|ETHUSD
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.9K
|ETHUSD
|-447
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
GOLD Institutional Breakout M15 | Real Account | Adaptive Risk | Consistent Growth
This signal trades XAUUSD (gold) on the M15 timeframe using an institutional breakout strategy.
It exploits real volatility expansions with multi-timeframe confirmation (ATR, RSI, Bollinger compression).
The goal is stable capital growth without martingale or grid systems.
✅ Initial balance €550 → €1 440 (+162% in 9 months)
✅ Max drawdown < 20%
✅ Fixed lot 0.03 with 1–2% risk per trade
✅ Full Break-Even logic + partial closure + adaptive trailing
✅ Validated in London & New York sessions
Try the 9-month demo to see consistent growth and realistic risk control before joining live.
USD
EUR
EUR